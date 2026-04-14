Helena Costa e Mariana Cabral falaram esta terça-feira à agência Lusa sobre Marie-Louise Eta, treinadora alemã recém-contratada pelo Union Berlim, clube da primeira divisão masculina da Alemanha. As treinadoras lusas falam em feito histórico e em dificuldade em repetir o feito em Portugal.

Com esta contratação, Marie-Louise Eta passa a ser a primeira treinadora a orientar um clube das cinco principais ligas europeias. Mariana Cabral, antiga treinadora da equipa feminina do Sporting, considerou esta contratação um avanço muito positivo e criticou a fraca aposta nas treinadoras em Portugal, mesmo na própria liga feminina.

«O futebol em Portugal ainda é bastante sexista, e não estou a dizer que isto é propositado. É um hábito (…), basta olhar para o banco de qualquer clube e quantas mulheres vê?», atirou Mariana Cabral.

«E quantas mulheres treinadoras estão na nossa Liga portuguesa de futebol feminino? São exatamente zero», acrescentou.

A antiga treinadora do Sporting lembrou o caso de Helena Costa que, em 2014, foi nomeada para orientar o Clermont Foot, clube que disputava a Segunda Divisão francesa. A atual diretora desportiva do Estoril Praia não chegou a assumir o clube francês, depois de ter divergências com a direção do clube.

Helena Costa também deixou declarações à Lusa sobre a contratação de Marie-Louise Eta, referindo a importância que tem para a visibilidade e o avanço feminino no futebol.

«Mas é, de facto, um passo histórico. Posso colocar-me claramente na posição dela, mas vejo um contexto muito mais seguro por comparação com aquele em que eu estive na altura», afirmou Helena Cabral.

«Não vou dizer que é impossível porque muitas coisas se foram alterando, mas é muito difícil. Acho muito, muito difícil, honestamente, acontecer no nosso contexto nos dias que correm», acrescentou ainda.

Marie-Louise Eta assinou contrato com o clube alemão até ao fim da temporada e deve fazer a estreia histórica no banco do Union Berlim já este sábado, na receção ao Wolfsburg, penúltimo classificado da Bundesliga.