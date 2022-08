Deu empate o duelo entre os dois avançados portugueses que jogam na Bundesliga.

Esta tarde, o Estugarda, do sportinguista Tiago Tomás, empatou na receção ao Leipzig, de André Silva. 1-1 foi o resultado final no encontro da primeira jornada da Bundesliga.

Aos oito minutos, depois de uma bela jogada coletiva ao primeiro toque, Christopher Nkunku rematou de pé esquerdo para abrir o marcador. Goleador na época passada, o internacional francês parece que não quer abrandar o ritmo.

À meia-hora, no entanto, a equipa da casa devolveu o troco. Naouirou Ahamada combinou com Kalajdzic e, de primeira, rematou colocadíssimo para o empate. Mais um belo golo.

Na reta final, apesar do assalto final do Leipzig – Szoboszlai ficou a centímetros do golo já nos descontos –, a igualdade manteve-se.