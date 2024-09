O tempo dirá se o conto de fadas da época passada irá repetir-se mas nesta temporada o Bayer Leverkusen parece manter intacta a capacidade para decidir jogos para lá dos 90 minutos.

Depois de ter iniciado a Bundesliga com uma vitória selada com um golo já para lá do minuto 100 (frente ao Borussia Monchengladbach), agora, na jornada 4, a equipa de Xabi Alonso venceu em casa o Wolfsburgo por 4-3 com o golo do triunfo a ser apontado por Boniface no terceiro minuto do tempo de compensação.

Com Tiago Tomás a titular nos visitantes, o Wolfsburgo adiantou-se no marcador aos 5 minutos graças a um autogolo de Nordi Mukiele.

Aos 14 minutos, Wirtz fez o empate e aos 32 minutos Jonathan Tah assinou a reviravolta a passe do ex-Benfica Grimaldo.

A primeira parte ainda teria nova cambalhota do marcador, com Bornauw (37m) e Svanberg (45+1m) a conferirem nova vantagem ao Wolfsburgo.

Praticamente a abrir a etapa complementar, Hincapié fez o 3-3 e Boniface deu a vitória ao Bayer Leverkusen numa altura em que o Wolfsburgo jogava reduzido a dez após expulsão direta de de Gerhadt aos 88 minutos.

O Bayer Leverkusen tem nove pontos na Bundesliga, menos três do que o líder Bayern Munique.