O Leipzig falhou a colagem a Borussia Dortmund na vice-liderança da Bundesliga, ao empatar em casa a dois golos com o Hertha Berlim.

Os visitante inauguraram o marcador aos 10 minutos por intermédio de Marko Grujic na sequência de um canto, mas Klostermann repôs a igualdade ao minuto 24, com um desvio de cabeça ao primeiro poste também na sequência de um pontapé de canto.

Na segunda parte, Halstenberg, que já tinha sido amarelado na reta final do primeiro tempo por falta sobre Matheus Cunha, foi sancionado com um segundo cartão amarelo por nova falta sobre o brasileiro, e deixou o Leipzig reduzido a dez para a meia-hora final.

Só que, contra as expetativas, os anfitriões assinaram a cambalhota no marcador, num remate de Patrik Schick com muitas culpas para Jarstein, guarda-redes do Hertha.

Com mais um elemento e em desvantagem no marcador, os visitantes colocaram mais presença no ataque e foram premiados com um ponto. Matheus Cunha, o melhor jogador em campo, foi derrubado na área por Lookman e o recém-entrado Piatek fez o 2-2 final.