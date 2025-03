O Union Berlim de Diogo Leite perdeu este domingo, em casa, diante do Hostein Kiel (0-1), em jogo da 24.ª jornada da Bundesliga, que ditou uma mudança no detentor da lanterna vermelha.

Um golo solitário de Gigovic, mesmo antes do intervalo, ditou o surpreendente resultado que permite à equipa de Kiel deixar o último lugar, com uma ultrapassagem ao Heidenheim no fundo da classificação da liga alemã. O central português da equipa berlinense foi mais uma vez titular e jogou os noventa minutos.

No outro jogo da Bundesliga realizado este domingo, Augsburgo e Freiburgo empataram sem golos, resultado que permite aos visitantes seguir no quinto lugar da classificação que, na próxima época, pode dar acesso à Liga Europa.

