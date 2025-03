O Union Berlim alcançou este domingo três pontos muito importantes na luta pela fuga à despromoção depois da vitória frente ao Eintracht Frankfurt por 1-2 na 25.ª jornada da Liga alemã.

A equipa da capital não começou da melhor forma e logo aos 13 minutos Batshuayi apontou o primeiro da partida depois de ganhar um ressalto já dentro da área do Union Berlim.

No segundo tempo, a equipa de Diogo Leite fez a reviravolta no marcador por intermédio de Querfeld [62m] e Jeong Woo-Yeong [78m].

O final do encontro foi de loucos! Primeiro o Union Berlim marcou aos 88 minutos, mas o golo foi anulado por mão na bola. Logo a seguir, aos 90m+5, houve penálti para o Eintracht Frankfurt mas Ekitike falhou o golo do empate.

Com este resultado, o Eintracht Frankfurt está no quarto lugar da Liga alemã com 42 pontos já Union Berlim foge à zona de despromoção e está no 14.º lugar com 26, os mesmo que o Hoffenheim que empatou também este domingo frente ao lanterna vermelha Heidenheim [1-1].

O Hoffenheim chegou ao golo ao minuto 34 por Tabakovic mas na segunda parte o georgiano Zivzivadze [65m] igualou a partida para o Heidenheim, que permanece no último posto da classificação.

Veja aqui o resumo do Eintracht Frankfurt-Union Berlim: