Union Berlin anuncia campeão suíço para suceder a Marie-Louise Eta
Mauro Lustrinelli deixa o Thun após conquistar o primeiro título do clube e assume o comando técnico do Union Berlin
O Union Berlin anunciou esta quinta-feira a contratação de Mauro Lustrinelli para o cargo de treinador principal, sucedendo a Marie-Louise Eta, que fez história ao tornar-se a primeira mulher a orientar uma equipa masculina nas cinco principais ligas europeias.
Aos 50 anos, o técnico suíço chega a Berlim depois de uma época memorável ao serviço do Thun, conduzindo o clube ao primeiro título de campeão da sua história, logo após a subida de divisão.
«O Union Berlim é um clube especial, com valores claros. Estou extremamente motivado e cheio de entusiasmo com a ideia de começar uma nova caminhada», afirmou Lustrinelli aos meios oficiais do clube alemão.
Já Marie-Louise Eta regressará ao projeto feminino do Union, conforme inicialmente previsto. A treinadora assumiu interinamente a equipa masculina nas últimas cinco jornadas da Bundesliga, após a saída de Steffen Baumgart.