O Leipzig entrou a vencer na Bundesliga, mas o facto mais marcante acabou por ser a presença de 8500 adeptos na bancada. No final do 3-1 aplicado ao Mainz, a equipa semi-finalista da Liga dos Campeões fez questão de agradecer este reencontro. Pouco a pouco, o futebol alemão tenta recuperar alguma normalidade.



Os autores dos golos foram Forsberg, Poulsen e Haidara, para a equipa de Leipzig, com Mateta a responder para o Mainz.



Na outra partida da tarde, o Wolfsburgo e o Bayer Leverkusen empataram a zero golos.