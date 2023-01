Foi chegar, ver e marcar.

Gil Dias teve uma estreia de sonho pelo Estugarda: lançado aos 82 minutos no jogo diante do Paderborn, dos oitavos de final da Taça da Alemanha, o ex-Benfica marcou quatro minutos depois, aos 86.

E foi um golaço. Com a sua equipa a perder por 1-0, fruto de um autogolo de Mavropanos aos quatro minutos, Gil Dias tirou um adversário do caminho, enquadrou-se com a baliza e rematou à entrada da área ao ângulo da baliza adversária.

Certo é que esse tento galvanizou a equipa orientada por Bruno Labbadia, que completou a reviravolta aos 90+5 minutos, com um golo de Serhou Guirassy.

O Estugarda, que não contou com o lesionado Tiago Tomás, segue assim para os quartos de final da Taça.