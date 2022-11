Para o Bayern Munique foi mais um dia no escritório.

Na receção ao Werder Bremen, em jogo da 14.ª jornada da Bundesliga, os bávaros golearam por 6-1, com um homem em destaque: Serge Gnabry.

Mas o primeiro a brilhar até foi Jamal Musiala, quando fez o 1-0 para os homens de Nagelsmann. Pouco depois, e numa grande jogada coletiva finalizada por Jung, o Bremen empatou, mas a resposta do Bayern depois disso foi fortíssima. E nem mesmo o penálti falhado por Choupo-Moting, ao minuto 18, abalou os homens da Baviera.

Serge Gnabry fez o 2-1 aos 22 minutos, Goretzka ampliou a vantagem aos 26 e Gnabry bisou aos 28. Assim, num piscar de olhos.

A partir daí, o Bayern geriu, mas ainda chegou à meia-dúzia: Gnabry chegou ao hat-trick aos 82 minutos e Mathys Tel fechou a contagem ao minuto 84.

Sorte diferente teve o Borussia Dortmund, que perdeu na deslocação ao terreno do Wolfsburgo por 2-0, com Raphael Guerreiro no onze titular.

Mickey van de Ven, aos seis minutos, e Lukas Nmecha, nos descontos da segunda parte, fizeram os golos do desafio.

Por sua vez, o Monchengladbach, com o benfiquista Julian Weigl a titular, perdeu com o Bochum, por 2-1, ao passo que o Estugarda, de Tiago Tomás (emprestado pelo Sporting), triunfou por 2-1 na receção ao Hertha Berlim.

