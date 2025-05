O Bayern venceu este sábado o B. Mönchengladbach por 2-0 numa partida a contar para a 33.ª jornada do Campeonato alemão.

Já campeões desde a última jornada, os bávaros com Raphaël Guerreiro a titular chegaram à vantagem por intermédio de Kane [31m] depois de um desvio de cabeça ao remate de Olise e que foi suficiente para enganar Omlin.

No segundo tempo, Olise dilatou a vantagem já em cima do minuto noventa.

Com este triunfo, o Bayern regressa às vitórias no Campeonato alemão e já tinha garantido o título, já o B. Mönchengladbach mantém o nono lugar com 45 pontos conquistados.