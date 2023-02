O Borussia Dortmund apurou-se esta quarta-feira para os quartos de final da Taça da Alemanha, ao vencer em casa do Bochum, por 2-1.

Com Raphael Guerreiro no banco, o Dortmund adiantou-se no marcador em cima do intervalo: Emre Can aproveitou uma saída precipitada do guarda-redes adversário e marcou do meio-campo (!).

Stoger empatou de penálti ao minuto 64, mas pouco depois, aos 70 minutos, Jude Bellingham assistiu Marco Reus para o 2-1 final.

Por sua vez, o Nuremberga eliminou o Dusseldorf nos penáltis, depois de um empate a uma bola no tempo regulamentar.