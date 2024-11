Na batalha clássica da Alemanha, o Borussia Dortmund e o Bayern Munique empataram 1-1, em duelo a contar para a 12.ª jornada da Bundesliga.

Com João Palhinha lesionado e Raphael Guerreiro no banco de suplentes, o Bayern Munique deslocou-se a Dortmund na tentativa de vingar o último encontro entre os dois, que acabou com uma vitória do Borussia por 2-0 na Baviera, em março.

Ainda assim, foram os anfitriões que começaram melhor no encontro ao chegarem à vantagem aos 27 minutos, por Gittens. O extremo inglês, sozinho, percorreu o meio campo adversário todo e acabou por finalizar ao primeiro poste adiantando a equipa no marcador.

Já na segunda parte, numa altura em que se ansiavam os três pontos caseiros, o Bayern estragou a festa com Jamal Musiala a chegar ao empate nos minutos finais. Aos 85, e na sequência de um livre que não correu como esperado, a bola continuou na posse do Bayern e acabou nas redes adversárias a partir de um cabeceamento do jovem médio alemão, a passe de Michael Olise.

Com este resultado, o Bayern continua na liderança do campeonato, com 30 pontos, já o Dortmund segue em quinto, com apenas 20.