O Borussia Dortmund venceu em casa o Hertha Berlim por 2-0 na 25.ª jornada da Liga alemã.

Com Erling Haaland em branco, Julian Brandt inaugurou o marcador aos 54 minutos com um remate fortíssimo de meia distância e uma trajetória plana que parece ter surpreendido o guarda-redes dos visitantes, que estava no caminho da bola.

Já em tempo de compensação, e acabado e entrar, Youssoufa Moukoko, avançado de apenas 16 anos fez o 2-0 após boa jogada individual.

Com este resultado, o Borussia Dortmund volta aos triunfos na Bundesliga uma semana após a derrota com o Bayern Munique no Der Klassiker e sobe ao quinto lugar com 42 pontos, menos 16 do que o campeão Bayern e mais dois do que o Bayer Leverkusen (6.º), que tem menos um jogo.