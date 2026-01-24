O que faltou em golos sobrou em festa nas bancadas do Estádio Millerntor, que recebeu mais uma edição do dérbi entre o St. Pauli e Hamburgo (0-0), na abertura da 19.ª jornada da Bundesliga.

Em campo estiveram os portugueses Mathias Pereira-Lage (St. Pauli), Daniel Fernandes e Fábio Vieira (Hamburgo).

Os visitantes entraram melhor e podiam ter marcado aos 23 minutos, quando Bakery Jatta obrigou Nikola Vasilj a uma defesa apertada.

A resposta do St. Pauli surgiu na reta final da partida, quando Danel Sinani (79m) e James Sands (81m) viram Daniel Fernandes negar-lhes o golo com duas intervenções vistosas.

Nas bancadas, a festa foi rija, com as claques dos dois clubes a proporcionarem um espetáculo carregado de cor e pirotecnia.

St. Pauli e Hamburgo mantêm-se separados por cinco pontos na tabela classificativa, com vantagem para os segundos. O St. Pauli (16.º) somou o quarto jogo consecutivo sem ganhar na Bundesliga, enquanto a seca de triunfos do Hamburgo (13.º) dura já há cinco jornadas.