A festa do regresso do histórico Hamburgo à Bundesliga, depois de sete anos afundado no segundo escalão, acabou com uma invasão caótica do relvado que provocou 25 feridos, mas só no dia seguinte é que foi possível apurar os verdadeiros danos provocados pela festa.

O Volksparkstadion ficou num estado deplorável com toneladas de lixo nas bancadas, pedaços de relva arrancados, bem como os símbolos do clube que estavam nos bancos de suplentes. Milhares de adeptos quiseram levar uma recordação do dia inolvidável e deixaram o recinto completamente vandalizado.

Ora veja: