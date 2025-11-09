VÍDEO: Estugarda, de Tiago Tomás, vira o jogo e segura lugar europeu
Undav bisou e foi decisivo na reviravolta frente ao Augsburgo (3-2), já o português entrou na segunda parte
O Estugarda, de Tiago Tomás (ex-Sporting), manteve-se firme nos lugares de acesso à Liga dos Campeões, ao vencer este sábado o Augsburgo por 3-2, em casa, na décima jornada da Liga alemã.
O encontro começou de forma frenética. Logo aos oito minutos, Rieder aproveitou uma desconcentração da defesa do Estugarda e colocou o Augsburgo em vantagem. A resposta da equipa da casa surgiu pouco depois, com Mittelstadt a empatar aos 18 minutos, através da conversão de uma grande penalidade.
O Augsburgo voltou a adiantar-se aos 26 minutos, com o francês Massengo a aproveitar um ressalto dentro da área para fazer o 2-1. No entanto, o Estugarda não baixou os braços e, ainda antes do intervalo, Undav empatou novamente o encontro, aos 39 minutos.
A segunda parte foi mais controlada, mas o domínio pertenceu ao Estugarda, que acabaria por consumar a reviravolta a dez minutos do fim. O inevitável Undav voltou a marcar, completando o bis e selando o triunfo por 3-2, já com Tiago Tomás, que entrou aos 68 minutos.
Com esta vitória, o Estugarda mantém-se no quarto lugar da Bundesliga, com 21 pontos, a sete do líder Bayern Munique. Já o Augsburgo soma apenas sete pontos e ocupando o 15.º posto, em igualdade com o St. Pauli que perdeu este domingo com o Friburgo por 2-1.
Yuito Suzuki (40m) abriu o marcador na primeira parte com um grande remate na sequência de um canto. Max Eggestein (50m) dilatou a vantagem no marcador, enquanto Louis Oppie (69m) reduziu depois para os visitantes. Com este triunfo, o Friburgo é décimo classificado, com 13 pontos.