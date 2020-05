Num duelo de históricos da Bundesliga agora afastados do mais alto patamar da Alemanha, o Estugarda recebeu e venceu o Hamburgo por 3-2.

À entrada para este jogo, a equipa visitante estava no segundo lugar com mais um ponto do que o Estugarda e em caso de vitória daria um passo importante rumo à subida de divisão. Ao intervalo vencia por 2-0, com golos de Joel Pohjanpalo e de Aaron Hunt, este último na conversão de um penálti em cima do descanso, mas o Estugarda ainda foi a tempo da reviravolta.

Aos 47 minutos, o japonês Wataru Endo reduziu para 2-1 e à passagem da hora de jogo o internacional argentino Nicolas González fez o empate da marca dos 11 metros.

No segundo minuto de compensação Gonzalo Castro foi até à área contrária para resolver a partida e colocar o Estugarda no segundo luga da II Bundesliga, o último que dá acesso direto ao principal escalão do futebol germânico.