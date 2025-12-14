O Dortmund empatou (1-1) na visita ao Friburgo. O internacional português Fábio Silva foi titular pela primeira vez na Liga alemã.

Foi mesmo a equipa visitante quem inaugurou o marcador, pelos pés de Ramy Bensebaini (31m). Já no início da segunda parte, Jobe Bellingham viu o vermelho direto (53m) e deixou o Dortmund reduzido a dez unidades.

O Friburgo aproveitou e Lucas Holer restabeleceu o empate na partida já para lá da hora de jogo (75m).

Com este resultado (1-1), o Dortmund falha a ascensão ao segundo posto, já depois do Leipzig de Harder perder no reduto do Union Berlim de Diogo Leite. A equipa de Fábio Silva está no terceiro lugar com 29 pontos. O Friburgo, por sua vez, é nono com 17 pontos.

