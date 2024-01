Pela segunda vez consecutiva, o Bayer Leverkusen arrancou uma vitória na Bundesliga com um golo no tempo de compensação.

Na visita ao terreno do Leipzig, 4.º classificado, a sensacional equipa de Xabi Alonso esteve duas vezes em desvantagem, mas acabou por ser ela a rir no fim, muito por culpa de Alejandro Grimaldo.

O lateral espanhol, ex-Benfica, assistiu para o 1-1 e para o 3-2 final, este assinado por Piero Hincapié já em tempo de compensação.

Para trás ficou a história de um jogo ultra-competitivo. Xavi Simons inaugurou o marcador para o Leipzig aos 7 minutos, resultado que se manteve até ao princípio da segunda parte.

Aos 47 minutos, Grimaldo cruzou para a área e ao segundo poste estava Nathan Tella - lançado aos 31m para o lugar do lesionado Jeremie Frimpong - para finalizar.

Pouco depois, Openda concluiu um contra-ataque letal iniciado após um canto desastroso do Bayer e colocou novamente o Leipzig na frente do marcador.

Uma vantagem que durou 7 minutos, já que aos 63m Jonathan Tah apontou num cabeceamento após canto batido da esquerda.

Depois de um início de segunda parte de loucos, o jogo parecia assumir uma toada mais morna e o empate começava a desenhar-se. Só que a equipa de Xabi Alonso, para além de muita qualidade, parece ter algo mais do que isso. E aos 90+1m Piero Hincapié fez o 3-2 final que consolida a liderança do Bayer Leverkusen, agora com 48 pontos, mais 7 do que o campeão Bayern Munique, que tem dois jogos a menos.

