VÍDEO: Hamburgo de Fábio Vieira derrotado pelo Bayer Leverkusen
«Farmacêuticos» triunfaram por 1-0
O Hamburgo recebeu e perdeu esta quarta-feira frente ao Bayer Leverkusen por 1-0, numa partida a contar para a 17.ª jornada da Liga alemã.
Fábio Vieira e Daniel Fernandes foram titulares a equipa da casa que sofreu o único golo da partida aos 73 minutos. Fofane surgiu na esquerda e «fuzilou» o guarda-redes português para abrir o marcador.
Com este triunfo, o Hamburgo encontra-se no 11.ª posto da classificação, com 26 pontos, já o Bayer Leverkusen segue na sexta posição com 43 pontos.
