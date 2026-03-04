O Hamburgo recebeu e perdeu esta quarta-feira frente ao Bayer Leverkusen por 1-0, numa partida a contar para a 17.ª jornada da Liga alemã.

Fábio Vieira e Daniel Fernandes foram titulares a equipa da casa que sofreu o único golo da partida aos 73 minutos. Fofane surgiu na esquerda e «fuzilou» o guarda-redes português para abrir o marcador.

Com este triunfo, o Hamburgo encontra-se no 11.ª posto da classificação, com 26 pontos, já o Bayer Leverkusen segue na sexta posição com 43 pontos.