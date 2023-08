O Bayern Munique goleou o Werder Bremen por 4-0 esta sexta-feira em jogo da primeira jornada da Bundesliga em que tudo saiu bem à equipa de Thomas Tuchel. Harry Kane começou por mostrar as suas credenciais com uma assistência antes de marcar ele próprio o segundo golo da equipa bávara que acabou por definir um resultado mais expressivo nos instantes finais do jogo.

Os olhos estavam postos no goleador contratado ao Tottenham e este correspondeu, logo aos 4 minutos, com a assistência para o primeiro golo. Rodeado de adversários, Kane jogou ao primeiro toque, lançando Leroy Sané que, depois de correr meio-campo, bateu Pavlenka com um remate cruzado.

O Werder Bremen até conseguiu equilibrar a contenda, mas deitou tudo a perder quando procurou arriscar um pouco mais nos instantes finais.

Foi em mais uma transição rápida, aos 74 minutos, que o Bayern chegou ao segundo golos, desta vez com Alphonso Davies a fugir pela lateral antes de servir Harry Kane que, depois de 213 golos na Premier League, estreou-se agora a marcar na Bundesliga.

O Bayern acabou por confirmar o triunfo com mais dois golos para lá dos 90. Thomas Müller fez uma assistência para Leroy Sané biar no jogo, antes do jovem Mathis Tel, com apenas 18 anos, também marcar, depois da segunda assistência de Alphonso Davies.

O campeão Bayern Munique abriu, assim, a nova edição da Bundesliga, assumindo, desde logo, a posição a que está habituado.

