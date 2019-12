Borussia Dortmund e Leipzig empataram a três golos num dos jogos de maior cartaz da 16.ª jornada da Bundesliga.

O adversário do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões tinha a possibilidade de deixar ainda mais para trás um adversário direto, mas regressa a casa com o primeiro lugar isolado em risco.

Ainda assim, é o Borussia Dortmund (que teve Raphael Guerreiro no onze) quem mais pode lamentar-se pelo resultado, já que os dois primeiros golos da equipa visitante nasceram de erros inacreditáveis.

CLASSIFICAÇÃO DA BUNDESLIGA

Julian Weigl e Julian Brandt fizeram com que o Dortmund chegasse ao intervalo a vencer por 2-0, mas a abrir o segundo tempo começaram os tiros nos pés da equipa da casa. Primeiro (47m) foi o guarda-redes Burki a entregar o golo a Timo Werner com uma péssima decisão numa saída fora da área; depois (53m) foi Brandt a isolar Werner num atraso mal medido.

Aos 55 minutos, Jadon Sancho recolocou o Borussia na frente do marcador, atenuando os erros dos companheiros, mas Patrik Schick fez o 3-3 final aos 77 minutos.

Com este resultado, o Leipzig pode ser apanhado esta quarta-feira pelo Borussia Monchengladbach no primeiro lugar.

Num dos outros jogos do dia, o Mainz surpreendeu na visita ao terreno do Werder Bremem e impôs-se por expressivos 5-0, com o sueco Robin Quaison a assinar um hat-trick.

OUTROS RESULTADOS:

Union Berlim-Hoffenheim, 0-2

Augsburgo-Fortuna Dusseldorf, 3-0