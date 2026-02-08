VÍDEO: Luis Díaz brilha com hat-trick no triunfo do Bayern, Leipzig sobe a quarto
Colombiano ex-FC Porto liderou goleada ao Hoffenheim (5-1), enquanto Baumgartner resolveu em Colónia e manteve o Leipzig na luta europeia
O Bayern Munique respondeu à pressão e regressou às vitórias na Bundesliga, este domingo, com uma goleada por 5-1 frente ao Hoffenheim, resultado que permitiu aos bávaros restabelecer seis pontos de vantagem na liderança após dois jogos sem ganhar.
A história do jogo em que Luis Díaz foi a principal figura começou cedo a pender para o Bayern. Akpoguma agarrou o colombiano ex-FC Porto na área antes dos 20 minutos, viu cartão vermelho e Harry Kane abriu o marcador da marca dos 11 metros. Mesmo em inferioridade numérica, o Hoffenheim não se encolheu e chegou ao empate, aproveitando um erro de Manuel Neuer, que permitiu a Kramarić fazer o 1-1.
A igualdade, porém, durou pouco, pois houve novo penálti no jogo sobre o colombiano ex-FC Porto e novamente Kane voltou a colocar os bávaros na frente.
Já em tempo de compensação da primeira parte, o colombiano fletiu da esquerda para o meio e fez o 3-1. No segundo tempo, o Bayern controlou e ampliou. Olise assistiu Díaz para o quarto golo e, perto do fim, o ex-FC Porto completou o primeiro hat-trick na liga alemã ao serviço do clube, com um remate colocado de fora da área.
O Bayern soma agora 54 pontos, enquanto o Hoffenheim segue no terceiro lugar, com 42.
Em Colónia, o Leipzig conquistou um triunfo importante (2-1) e subiu ao quarto lugar, com 39 pontos. A equipa de Marco Rose adiantou-se num lance de bola parada, com Christoph Baumgartner a cabecear após cruzamento de David Raum.
O Colónia empatou logo no arranque da segunda parte, por Jan Thielmann, mas a resposta foi imediata. Schlager isolou Baumgartner, que assinou o bis e decidiu o encontro.
O austríaco ainda seria decisivo na outra área, ao cortar um remate em cima da linha já perto do final. O dinamarquês Conrad Harder (ex-Sporting) foi suplente utilizado no Leipzig, enquanto o Colónia permanece no décimo posto, com 23 pontos.