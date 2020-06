Mais uma imagem forte a chegar da Bundesliga, com os jogadores do Borussia Dortmund e do Hertha Berlim a fazerem mais uma homenagem a George Floyd no relvado do Signa Iduna Park.

Foi mesmo antes do apito inicial. Os 22 titulares colocaram-se sobre o círculo central e ajoelharam-se, à imagem de Colin Kaepernick, da NFL, em homenagem a George Floyd, o afro-americano assassinado por um polícia nos Estados Unidos. Um gesto que foi acompanhado pelos restantes jogadores e que também incluiu os treinadores junto à linha lateral.

Um grito que se estende a todas as vítimas de racismo e que ganha ainda mais força num estádio vazio.