O Bayern Munique garantiu a quinta vitória consecutivas na Bundesliga ao golear o Wolfsburgo por 4-0, em encontro referente à 17.ª jornada da competição. A equipa bávara amplia a vantagem na frente da tabela classificativa para nove pontos, à condição.



Thomas Muller abriu caminho para o triunfo ao sétimo minuto de jogo, aproveitando uma defesa incompleta do guarda-redes visitante. O Wolfsburgo ainda procurou responder à desvantagem, mas o Bayern viria a resolver definitivamente a questão na etapa complementar do encontro.



Upamecano estreou-se a marcar pela formação bávara a passe de Thomas Muller (57m) e Leroy Sané fez o 3-0 com um excelente pontapé, a concluir uma bela movimentação coletiva (59m).



Ao minuto 87, o incontornável Robert Lewandowski fixou o resultado final, a passe de Musiala. O avançado polaco chegou aos 43 golos na Bundesliga em 2021, ultrapassando o anterior máximo num ano civil, que tinha sido estabelecido por Gerd Muller (42).