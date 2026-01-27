O St. Pauli arrancou um empate dramático frente ao Leipzig (1-1), com um penálti convertido por Martijn Kaars já em tempo de compensação, num jogo da 16.ª jornada que tinha sido adiado devido às más condições climatéricas no norte da Alemanha.

O Leipzig tinha chegado à vantagem a meio da segunda parte, por Yan Diomande, num encontro em que tentou gerir o resultado até final. Na etapa complementar, Marco Rose lançou Harder, antigo jogador do Sporting, procurando dar mais profundidade e energia ao ataque, mas a equipa acabou castigada já nos instantes finais.

Com este resultado, o St. Pauli subiu um ponto acima do último classificado Heidenheim, quando ainda faltam 15 jornadas para o final do campeonato. Já o Leipzig, apesar do desaire nos descontos, ascendeu ao quarto lugar, o último de acesso à Liga dos Campeões, em igualdade pontual com o Estugarda.

No outro jogo disputado esta terça-feira, igualmente adiado no início do mês, o Hoffenheim consolidou o terceiro lugar com uma vitória por 2-0 no terreno do Werder Bremen.

Prass (44m) abriu o marcador já em cima do intervalo com um grande golo. No segundo tempo, Burger (52m) viu o cartão vermelho direto, no entanto, foi novamente o Hoffenheim que chegou ao golo. Promel (54m) dilatou a vantagem e garantiu o triunfo na partida.

O Hoffenheim continua assim no terceiro lugar com 39 pontos, enquanto o Werder Bremen está no 15.º posto, um lugar acima da linha de água.