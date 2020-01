O Borussia Dortmund goleou o FC Colónia por 5-1 no jogo de abertura da 19.ª jornada da liga alemã, com Raphael Guerreiro a abrir o marcador e o «fenómeno» Halland a saltar do banco para fechar o volumoso resultado com mais dois golos.

Ainda havia espectadores a sentarem-se no Signal Duna Park quando o internacional português abriu o marcador, aos 50 segundos de jogo, numa jogada coletiva da equipa amarela, com o lateral a finalizar com um remate colocado. Estava dado o mote para uma noite tranquila para o Dortmud.

À passagem da meia-hora Reus aumentou a vantagem para 2-0 e, logo a abrir a segunda parte, o jovem Jadon Sancho fez o terceiro da equipa da casa. Mark Uth ainda reduziu a diferença, aos 65 minutos, mas logo a seguir entrou Erling Halland a render Thorgan, irmão de Hazard, e a garantia que o Dortmund ia voltar a marcar.

E marcou mesmo mais dois golos. No primeiro, aos 77 minutos, foi à ponta de lança, teve o mérito de estar no sítio certo e a bola ter ido ter com ele, mas no segundo, aos 87, na sequência de uma transição rápida, revelou toda a sua apurada técnica. Invadiu a área, fugiu ao guarda-redes e recuperou a bola junto à linha de fundo, rematando em jeito, de ângulo apertado, para o segundo da noite, o quinto em dois jogos.

Um verdadeiro fenómeno que já conhecíamos pelos golos que marcou na Liga dos Campeões, ainda ao serviço do Salzburgo, mas que está agora a explodir na Bundesliga: dois jogos, menos de 70 minutos e cinco golos. Incrível.

Com este triunfo, o Dortmund cola-se ao Bayern Munique no segundo lugar, com os mesmos 36 pontos, menos quatro do que líder Leipzig.

