Erling Braut Haaland confirmou as expetativas e foi protagonista no duelo de Borussias, na ronda inaugural da Bundesliga, com dois golos a garantirem a vitória da equipa de Dortmund sobre o homónimo de Mönchengladbach (3-0) num jogo em que o jovem Giovanni Reyna, filho do antigo internacional norte-americano, Claudio Reyna, também deixou marca forte.

Foi precisamente o avançado norte-americano que desbloqueou o marcador, aos 34 minutos, na sequência de uma jogada de insistência, com Reyna a surgir em boa posição, depois de assistência de Jude Bellingham , para rematar cruzado da direita, sem hipóteses para Yann Sommer.

Logo a abrir a segunda parte, aos 52 minutos, uma falta de Bensebaini sobre Reyna, detetada pelo VAR, permitiu a Haaland estrear-se a marcar na nova temporada desde a marca dos onze metros.

Os visitantes ainda tentaram reagir, reclamaram também uma grande penalidade, negada pelo VAR, e foi Haaland que acabou por matar o jogo, aos 77 minutos, num dos melhores lances do jogo. Transição rápida, com Jadon Sancho a entrar na área e a soltar a bola, com um toque precioso, para o avançado norueguês matar definitivamente o jogo.