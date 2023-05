Mais de três semanas depois, o Bayern Munique voltou aos triunfos, ao bater no fim de semana em casa o Hertha Berlim por 2-0.

O resultado permitiu aos bávaros regressarem à liderança da Bundesliga num momento conturbado em termos de resultados mas também no ambiente que se vive num plantel que viu recentemente Sadio Mané agredir Leroy Sané.

Nesta segunda-feira, o Bayern decidiu abrir as portas do centro de treino, permitindo que alguns adeptos assistissem à sessão de trabalho.

Ainda antes do início do treino, o treinador Thomas Tuchel protagonizou um momento caricato, puxando os calções a Sadio Mané, cuja continuidade no clube chegou a ser questionada após o episódio de violência.

Aparentemente, respira-se um ar mais saudável na equipa germânica. Mas será mesmo?