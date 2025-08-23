O Estugarda perdeu, este sábado, no terreno do Union Berlim, por 2-1, numa partida em que o português Tiago Tomás brindou a estreia no novo clube com um golaço digno de museu.

A disputar a primeira jornada do campeonato alemão, a equipa de Berlim chegou ao intervalo a vencer por dois, com Ansah a bisar, aos 18 e 45+4 minutos.

Na segunda parte, aos 65 minutos, Tiago Tomás foi lançado e conseguiu reduzir o marcador já perto do fim (86m). Assistido por Chris Fuhrich, o português marcou um golaço com o calcanhar.

Apesar de tudo, o Union Berlim conseguiu aguentar o resultado e entrar a vencer na temporada.

O Leverkusen de Erik ten Hag escorregou na receção ao Hoffenheim, por 2-1.

O ex-Benfica Grimaldo ainda assistiu para o primeiro golo da partida, marcado por Quansah, mas não evitou a reviravolta da equipa visitante. Asllani, aos 25m, e Lemperle, aos 52m, marcaram os golos do Hoffenheim.

No outro jogo da tarde, o Wolfsburgo triunfou no terreno do Heidenheim, por 3-1, num encontro em que Amoura, alvo do Benfica, marcou um dos golos, na sequência de uma grande penalidade (87m).

Skov Olsen e Svanberg apontaram os outros tentos do Wolfsburgo, aos 20 e 66 minutos, respetivamente. Leo Scienza marcou pelo Heidenheim ainda na primeira parte.

Por fim, o Frankfurt entrou a sorrir na Liga alemã e atropelou o Werder Bremen, por 4-1, enquanto o Friburgo perdeu em casa com o Augsburgo (3-1).