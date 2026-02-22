No jogo com mais golos deste domingo na 23,ª jornada da liga alemã, o Estugarda de Tiago Tomás foi ao terreno do Heidenheim empatar a três bolas.

O internacional jovem por Portugal foi titular numa primeira parte de loucos com quatro golos. Fuhrich (5m) abriu o marcador para a formação visitante, mas Dinkci (20m) igualou a partida. Ibrahimovic (34m) completou a reviravolta para os da casa, no entanto, antes do intervalo Mittelstadt (45m) empatou por intermédio de uma grande penalidade.

Na segunda parte, e já sem Tiago Tomás em campo, o marcador mexeu mais duas vezes. Conteh (82m) voltou a colocar o Heidenheim na frente, contudo Undav (88m) salvou um ponto.

O Estugarda está no quarto lugar com 43 pontos conquistados, já o Heidenheim segue no último lugar com apenas 14.

Já no duelo entre o Friburgo e o Borussia Monchengladbach, a formação da casa levou a melhor e venceu por 2-1.

Ginter (30m) abriu o marcador na primeira parte para o Friburgo. Já na segunda parte Matanovic (74m) ampliou a vantagem, enquanto Tabakvic (85m) reduziu para o Monchengladbach.

O Friburgo encontra-se na sétima posição com 33 pontos, enquanto o Monchengladbach está no 14.º lugar, com 24.

Por fim, o St. Pauli recebeu e venceu o Werder Bremen por 2-1 num encontro em que todos os golos foram marcados no segundo tempo.

Wahl (55m) marcou primeiro para a equipa da casa, no entanto, apenas sete minutos depois Milosevic (62m) igualou o encontro.

O golo da vitória foi marcado por Fujita (70m) e confirmou três pontos importantes para o St. Pauli na luta pela manutenção, ultrapassando o Werder Bremen na 16.ª posição.