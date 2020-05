A Bundesliga voltou este sábado com muitas diferenças, mas há coisas que não mudam. O Borussia Dortmund goleou o Schalke por 4-0, com um «bis» de Raphael Guerreiro, e no final, os jogadores não deixaram de ir festejar ao local habitual, mesmo sem a presença de adeptos nas bancadas.

Os jogadores, depois de terem festejado quatro golos, com a possível distância social, recorrendo aos cotovelos, deslocaram-se até ao topo onde costuma estar o famoso «muro amarelo» para aplaudir e cumprir todos os rituais de agradecimentos aos adeptos, mesmo que eles não estivessem lá.

Diante das bancadas de betão, os jogadores começaram por aplaudir para as bancadas vazias, depois fizeram uma linha, desta vez sem darem as mãos, e correram na direção da bancada vazia, sem a habitual retribuição dos ruidosos adeptos do Borussia.

Veja o vídeo associado.