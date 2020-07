O Werder Bremen, antepenúltimo classificado da Liga alemã, salvou-se da descida de divisão.

No play-off que definia quem garantia o bilhete para a próxima edição da Bundesliga - se Werder Bremen ou o Heidenheim (terceiro classificado da II Bundesliga) - o conjunto do principal escalão salvou-se graças a um empate com golos no jogo da 2.ª mão.

Depois de o primeiro embate ter terminado com um nulo, o segundo teve quatro golos, dois deles já em período de compensação.

O Werder Bremen inaugurou o marcador aos 3 minutos, graças a um autogolo disparatado de Norman Theuerkauf.

Aos 85 minutos, o Heidenheim empatou por intermédio de Tim Kleindienst, na recarga a um remate devolvido pela barra.

O resultado continuava a ser curto para a equipa da casa, que apostou todas as fichas e acabou por pagar caro por isso, quando sofreu o 2-1 (Ludwig Augustinsson) já em tempo de compensação na sequência de uma perda de bola fatal.

Tim Keindienst ainda evitou a derrota do Heidenheim na cobrança de uma grande penalidade que já nada conseguiu mudar.