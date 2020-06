O Bayern Munique até esteve a perder em Leverkusen, mas virou o jogo antes do intervalo e acabou por golear o Leverkusen por 4-2, em ritmo de treino, acabando por chegar aos 70 pontos e aos 90 golos nesta edição da Bundesliga [com um saldo positivo de 61 golos], dando mais um passo significativo a caminho do oitavo título consecutivo. Lewandowski fechou a contagem da equipa bávara, com o 30.º golo na Bundesliga e o 44.º na temporada, um recorde para o polaco.

Tudo muito fácil para a equipa de Munique que parece, cada vez mais, estar um patamar bem acima de todos os adversários. Com jogadores como Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller e Coman, o Bayern joga de olhos fechados, com uma tranquilidade desconcertante, sem precisar de acelerar o jogo.

Ainda antes do jogo começar, o primeiro revés para a equipa da casa, com Havertz, a grande figura da temporada, a ficar de fora devido a queixas musculares de última hora. Em sentido contrário, Kevin Volland, que se tinha lesionado no jogo com FC Porto, estava no banco, depois de uma paragem longa de três meses.

O Bayer, que está numa luta a quatro por três vagas na Champions, precisava de vencer e até entrou bem, procurando surpreender o Bayern com transições rápidas. Numa delas, aos 10 minutos, Lucas Alario abriu o marcador. Lançamento da esquerda, Baumgarlinger levanta a bola e destaca o avançado argentino que entrou na área e atirou a contar. O auxiliar ainda levantou a bandeirola, mas o VAR acabou por validar o golo.

O Bayern manteve-se impassível, com o seu jogo seguro e acabou por chegar ao empate aos 27 na sequência de um erro tremendo de Diaby. Goretzka ganhou a bola e lançou Coman que, com apenas Hradecky pela frente, marcou como quis. Tudo muito fácil. A equipa da casa subiu linhas na tentativa de recuperar a vantagem, mas acabou por conceder mais dois, em apenas três minutos.

Goretzka assinou a reviravolta, a finalizar uma jogada de todo o coletivo e após assistência de Müller. Logo a seguir, Gnabry desperdiçou uma oportunidade flagrante mas, à segunda, não perdoou. Grande passe de Kimmich e o jovem avançado picou a bola sobre Hradecky. Tudo muito fácil e, ao intervalo, o Bayern já vencia por 3-1.

Já na segunda parte, Lewandowski, com uma cabeçada imparável, fez o 4-1, com mais uma assistência de Müller. Um golo redondo, o 90.º do Bayern e o 30.º do avançado na Bundesliga. O internacional polaco, que só não marcou ao Dortmund desde a retoma, bateu mesmo o recorde pessoal de golos numa só época, já com 44 em todas as competições.

O Bayer Leverkusen ainda reduziu a diferença, já perto do final, com um grande golo de Wirtz, avançado de 17 anos, que atirou colocadíssimo com o pé esquerdo, sem hipóteses para Neuer.

O Bayern chega, assim, aos 70 pontos, passa a contar com mais dez do que o Dortmund e até pode ser campeão já na próxima ronda, caso o adversário não vença este sábado com o Hertha Berlim.

Entretanto, nos outros jogos desta tarde, o Leipzig também tropeçou na corrida à Champions ao não conseguir melhor do que um empate na receção ao Paderborn (1-1). A equipa da casa até esteve a vencer, com um golo de Patrick Schick (27m), mas ficou reduzida a dez, antes do intervalo, depois de Upamecano ter visto um segundo amarelo, e acabou por ceder o empate, nos descontos, com Strohdiek a gelar as já silenciosas bancadas do Red Bull Arena.

Pior esteve o Eintracht Frankfurt que, com André Silva e Bas Dost no ataque, perdeu na receção ao Mainz (0-2). Niakhate (43m) e Kunde (77m) fizeram os golos dos visitantes.

Uma referência ainda para o empate entre o Fortuna Dusseldorf e o Hoffenheim (2-2).