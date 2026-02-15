O Leipzig atrasou-se este domingo na luta por um lugar na Liga dos Campeões, ao empatar 2-2 em casa frente ao Wolfsburgo, na 22.ª jornada da Bundesliga.

Harder, ex-Sporting, foi titular na equipa da casa, mas foram os visitantes que chegaram ao golo primeiro por intermédio de Mohamed Amoura (52m). Yan Diomande (70m) igualou a partida, mas apenas oito minutos depois, Mattias Svanberg voltou a dar vantagem ao Wolfsburgo.

Nos minutos finais o Leipzig reagiu e evitou a derrota com o golo Brajan Gruda (88m).

Com este empate, o Leipzig mantém-se provisoriamente no quinto lugar, com 40 pontos, a dois do Estugarda, que ocupa a quarta posição, e com apenas mais um ponto do Bayer Leverkusen, que tem menos um jogo.

No outro jogo do dia, o Augsburgo de Rodrigo Ribeiro (emprestado pelo Sporting) venceu em casa o Heidenheim por 1-0.

Foi já com o jogador cedido pelos leões em campo que surgiu o único golo no encontro. Aos 80 minutos, de grande penalidade, Alexis Claude-Maurice deu o triunfo ao Augsburgo.

O Heidenheim é último classificado, com 13 pontos, a seis da zona de manutenção, enquanto o Augsburgo subiu ao 11.º posto, com 25 pontos conquistados.