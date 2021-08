O Wolfsburgo foi desqualificado da Taça da Alemanha por ter feito substituições a mais na eliminatória frente ao Preussen Münster, equipa do quarto escalão que, segundo adianta a federação alemã, está qualificada para os 16 avos de final da competição. O clube da Bundesliga não concorda com a decisão e já anunciou que vai estudar as opções legais para avançar com um eventual recurso que terá de ser apresentado ainda esta terça-feira.

Um erro que pode sair caro a Mark van Bommel cometido logo na sua estreia em jogos oficiais pelo Wolfsburgo, a 8 de agosto, quando o Wolfsburgo venceu no terreno do modesto Preussen Münster, após prolongamento, por 3-1. O treinador holandês fez seis substituições no decorrer do jogo mas, segundo os regulamentos da taça, são permitidas apenas cinco, mesmo em caso de prolongamento, como aconteceu neste jogo.

A federação alemã sancionou a infração com a desqualificação do Wolfsburgo e repescando a modesta equipa do quarto escalão, com uma vitória, na secretaria, por 2-0. O diretor executivo do Wolfsburgo, Tim Schumacher, veio, entretanto, a público, anunciar que o clube «não concorda com a decisão» e que a direção vai estudar todas as opções legais para avançar com um eventual recurso. Uma decisão que terá de ser tomada nas próximas horas.