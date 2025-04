Depois da eliminação na Liga dos Campeões tem sido cada vez mais falada a possibilidade da saída de Carlo Ancelotti do comando dos merengues e, com isto, também começam a ser ouvidos os nomes dos possíveis substitutos do treinador italiano.

Ora, um deles, é Xabi Alonso, treinador do Leverkusen, que passou pelo clube madrilenho durante seis temporadas enquanto jogador, tendo feito apenas dois jogos na última dessas épocas. No entanto, o treinador basco diz não ser «a melhor altura» para falar de uma possível ligação ao Real Madrid.

«Não é uma boa altura para discutir o futuro. Estamos num momento muito importante da época», disse Alonso, na antevisão da partida frente ao St. Pauli para a 30.ª jornada da Liga alemã.

«Não quero falar de especulações e rumores. Compreendo que isto esteja a acontecer, mas o mais importante para mim é o que está a acontecer neste momento», atirou.

Xabi Alonso chegou ao clube alemão em 2022 e venceu um histórico título pelo Bayer Leverkusen, na última temporada ao qual juntou uma Taça da Alemanha e uma presença na final da Liga Europa, frente à Atalanta onde perdeu o único jogo da temporada, com 53 jogos para todas as competições.