Jerôme Boateng colocou um ponto final na carreira de jogador profissional, aos 37 anos.

Através das redes sociais, o antigo campeão do Mundo pela Alemanha partilhou a notícia com os fãs e deixou a seguinte mensagem: «Família. Amigos. Fãs. Chegou o momento.»

Com formação no Hertha Berlim, Boateng fez a estreia como profissional no emblema germânico, em 2006, e no ano seguinte transferiu-se para o Hamburgo. Três épocas depois teve uma passagem curta pelo Manchester City, antes de dar início a uma aventura de dez temporadas ao serviço do Bayern Munique.

Curiosamente, foi enquanto jogador do Manchester City que viveu um dos momentos mais mediáticos, pelas piores razões: numa viagem de avião para Manchester, enquanto estava sentado tranquilamente no seu lugar, Boateng foi atingido no joelho por um carrinho de bebidas conduzido por uma assistente de bordo. Conclusão: um mês de fora por lesão.

Na última época representou os austríacos do LASK Linz e no currículo destacam-se, além do Mundial de 2014, as duas Ligas dos Campeões conquistadas ao serviço dos bávaros, e os 18 troféus internos que arrecadou enquanto jogador do Bayern Munique (nove Ligas Alemãs, cinco Taças da Alemanha e duas Supertaças).

Ao todo realizou 647 jogos, tendo apontado um total de 14 golos, um deles pela seleção da Alemanha, que representou em 76 ocasiões.

Assista aqui ao vídeo de Jerôme Boateng: