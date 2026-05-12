Joane Gadou, francês de apenas 19 anos, é a mais recente contratação do Borussia Dortmund. O jovem defesa-central estava ao serviço do RB Salzburgo, da Áustria, e agora vai representar as «Abelhas», anunciou o clube no site oficial, esta terça-feira.

Após fazer a sua formação no campeão europeu Paris Saint-Germain e conquistar o Campeonato Francês Sub-19, em 2024, Joane seguiu viagem até ao clube austríaco, onde participou em 58 jogos oficiais, em duas épocas. Agora, o jogador chega com grande expetativa ao país vizinho.

A nova contratação do Dortmund é presença habitual nas seleções jovens de França desde 2022. Em 2023, foi vice-campeão do Europeu Sub-17.

O Diretor desportivo dos alemães referiu que «Joane fortalecerá a nossa equipa e desempenhará um papel importante para nós, desde o início da temporada. Estamos convencidos das suas qualidades e vemos um enorme potencial de desenvolvimento».

«As habilidades de Joane tornam-no num reforço ideal para a nossa defesa», sublinha o Diretor Desportivo.

O francês afirma que está «absolutamente encantado por me juntar à família BVB e mal posso esperar para vestir a camisa preta e amarela pela primeira vez. Quero alcançar o sucesso nos próximos anos, ao lado dos meus colegas, do clube e dos adeptos».