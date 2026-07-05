John Brooks, antigo defesa-central do Benfica, vai representar o Altglienicke, da quarta divisão da Alemanha, nas próximas duas temporadas.

Internacional norte-americano, de 33 anos, foi campeão pelo clube da luz em 2022/23, na altura orientado por Roger Schmidt. Nas últimas duas temporadas, ao serviço do Hertha Berlim, participou em apenas um jogo.

Em declarações ao emblema da Regionalliga, o jogador admitiu ter atravessado uma fase difícil na carreira.

«O último período não foi o mais fácil da minha carreira. Mas é precisamente por isso que hoje sei com mais clareza porque jogo futebol, pelo prazer do jogo. E senti isso desde o primeiro momento.»

A ambição do clube em subir de divisão e renovar o estádio foi um dos motivos que levaram Brooks a aceitar este desafio nos escalões inferiores do futebol germânico. Natural de Berlim, o central garante que quer dar o seu contributo em campo e ajudar os mais jovens.

Assista aqui ao vídeo de apresentação: