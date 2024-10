Joshua Kimmich, capitão da seleção alemã, revelou que não concorda com as recentes críticas, de vários jogadores e treinadores, à quantidade de jogos nos calendários.

«Talvez seja impopular por dizer isto, mas é porque sou daqueles jogadores que quer jogar sempre, que gosta de muitos jogos. Também estou ansioso por estes jogos da Liga das Nações», começou por dizer, esta terça-feira, à Sky Sports.

Ao serviço da seleção alemã, o jogador do Bayern Munique confessou que as lesões «vão sempre existir no futebol», mas que o tamanho dos plantéis é algo que tem ajudado.

«Os plantéis também estão a ficar maiores. Podes trocar com mais frequência. Prefiro uma “semana inglesa” a uma semana normal. É mais divertido estar em campo. Não sei se te magoas com menos jogos», acrescentou.

«Muitas vezes as lesões graves acidentes. As lesões musculares também estão relacionadas com elevados níveis de stress», concluiu.

A Alemanha joga com a Bósnia e Herzegovina no dia 11 de outubro e com os Países Baixos no dia 14 do mesmo mês. Ambas as partidas são referentes ao Grupo 3A da Liga das Nações.