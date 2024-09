O Mainz perdeu, este domingo, em casa com o Werder Bremen, num jogo em que Jürgen Klopp esteve a assistir nas bancadas.

Aos oito minutos, a equipa visitante passou para a frente do marcador, com Ducksch a finalizar uma grande penalidade. O Mainz reagiu e 27 conseguiu empatar, autoria de Lee Jae-Sung.

No começo da segunda parte, o Werder Bremen viu-se reduzido a 10 unidades, depois de Friedl receber o cartão vermelho direto. Mas nem isso impediu as aspirações da equipa de Bremen, que aos 69 minutos fez o 2-1, golo de Kohn.

Com Jürgen Klopp nas bancadas, jogador do Mainz entre 1990/91 e 2000/01, e como treinador entre 2001/02 e 2007/08, a equipa voltou a perder e soma apenas dois pontos no campeonato, estando na 15.ª posição.

O Werder Bremen é oitavo lugar, com cinco pontos.

St. Pauli marca o primeiro golo, mas continua sem pontuar na Bundesliga

Naquela que é a terceira do campeonato alemão, o Augsburg recebeu e venceu o St. Pauli, por 3-1.

Depois de uma primeira parte sem golos, a equipa da casa acordou e tomou a dianteira do encontro, marcando aos 47 minutos, autoria de Wolf, e aos 67, através de Tietz.

O St. Pauli, recém promovido, reagiu e marcou o primeiro golo na liga, golo de Boukhalfa aos 75 minutos.

No entanto, aos 90+6, o golo da segurança apareceu e o Augsburg fez o 3-0, com Kabadayi a escrever o nome na lista de marcadores.

Com este resultado, o St. Pauli é 17.º, com zero pontos, enquanto que o Augsburg é 11.º, com quatro.