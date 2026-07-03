Jürgen Klopp admitiu conversações para assumir o cargo de selecionador da Alemanha. Já depois do despedimento de Julian Nagelsmann, o antigo treinador do Liverpool surgiu rapidamente como alvo da federação alemã.

O técnico, que não treina desde 2024, lembrou que tem contrato com a Red Bull, deixando ainda em aberto as conversações para uma experiência internacional.

«Tenho um contrato em vigor com a Red Bull. Gosto de honrar os contratos. Mas estou interessado em manter as conversas. Terão de ser conversas intensas. Os problemas que temos atualmente não estão ligados à figura de Julian Nagelsmann», referiu em declarações ao canal Magenta TV.

No entanto, o alemão de 59 anos realçou que tudo terá de ser também decidido com a própria Red Bull. «Também preciso de falar com o meu chefe, Oliver Mintzlaff. Ele preocupa-se profundamente com o futebol alemão. A Red Bull precisa de sair desta situação de forma limpa. Não é assim tão fácil afastar-se disto», referiu ainda.

A Alemanha, recorde-se, foi eliminada de forma surpreendente pelo Paraguai nos 16 avos do Mundial 2026. O passado recente da seleção alemã não tem sido, de facto, de sucesso - desde o Mundial 2014. Por esse motivo, para Klopp acredita que seja preciso uma mudança - com ou sem ele.

«Precisamos de mudar as coisas de forma fundamental. Quer seja eu, em última análise, ou qualquer outra pessoa, isso não altera em nada o facto de que as mudanças são necessárias», concluiu.