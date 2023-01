O RB Leipzig venceu esta sexta-feira o Estugarda por 2-1, no jogo de abertura da 18.ª jornada da Bundesliga. Com este resultado, a equipa de Marco Rode fica a um ponto do Bayern Munique, à condição, já que o líder entra em campo apenas no sábado.

O português André Silva foi titular e fez a assistência para o segundo golo de Dominik Szoboszlai, ao minuto 49. O avançado húngaro tinha inaugurado a contagem na etapa inicial do encontro (25m).

Chris Fuhrich, de grande penalidade, apontou o tento honra do Estugarda, que não contou com Tiago Tomás.

Nota para Juan Perea, que venceu a Youth League pelo FC Porto na época 2018/19 e que chegou esta época ao Estugarda, oriundo do PAS Giannina da Grécia. O avançado colombiano, atualmente com 22 anos, foi suplente utilizado na equipa visitante, entrando em campo ao intervalo.