Este sábado, depois da vitória sobre o Sporting na Liga dos Campeões, o Leipzig empatou na receção ao Bayer Leverkusen, por 2-2, na 19.ª jornada da liga alemã.

A equipa de Xabi Alonso entrou com o pé direito e aos 36 minutos já vencia por 2-0, Schick e Aleix García, aos 18m e 36m, ambos assistidos por Florian Wirtz.

O Leipzig reagiu e reduziu cinco minutos depois, com golo de David Raum.

Já perto do fim, aos 85 minutos, a equipa da casa chegou ao empate depois de um autogolo de Tapsoba, ex-V. Guimarães.

O português André Silva ficou de fora dos convocados do Leipzig por lesão. O ex-Benfica Grimaldo não saiu do banco do Bayer Leverkusen.

Com este resultado, o Leverkusen deixa o Bayern Munique fugir e está em segundo lugar, com 42 pontos, menos seis que os líderes. O Leipzig está em quinto, com 32.

CONFIRA TODA A CLASSIFICAÇÃO DA BUNDESLIGA

Monchengladbach regressa às vitórias e cilindra o Bochum

No último jogo da tarde, o Monchengladbach terminou uma série de três derrotas consecutivas na Bundesliga e triunfou na receção ao último lugar, por 3-0.

Rocco Reitz (34m), Robin Hack (55m) e Tim Kleindienst (86m) marcaram os golos da partida.

Relativamente à classificação, o Monchengladbach está em oitavo lugar, com 27 pontos. O Bochum encontra-se em último, com 10.