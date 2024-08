O Leipzig carimbou a passagem à segunda eliminatória da Taça da Alemanha, este sábado, ao vencer por 4-1 no terreno do RW Essen, do terceiro escalão germânico.

Os anfitriões até se adiantaram no marcador, logo aos dois minutos, por Ramien Safi, mas o Leipzig deu a volta ainda antes do intervalo, com golos de Sesko (12m) e Openda (40m).

O avançado português André Silva, de regresso após o empréstimo à Real Sociedad, foi lançado aos 83 minutos e ainda a tempo do golo de Nusa (84m) e de assistir Xavi Simons (87m).

O Union Berlim, sem Diogo Leite, também seguiu para a próxima ronda da Taça, ao vencer por 1-0 na visita ao Greifswald.

Os outros resultados deste sábado na 1.ª eliminatória da Taça da Alemanha:

Aue-Borussia Monchengladbach, 1-3

Schott Mainz-Furth, 0-2

Aalen-Schalke, 0-2

Ingolstadt-Kaiserslautern, 1-2

Osnabruck-Friburgo, 0-4

Villingen-Heidenheim, 0-4