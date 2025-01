Este domingo, o Leipzig regressou às vitórias na Bundesliga ao vencer o Werder Bremen por 4-2, em jogo da 16.ª jornada do campeonato alemão. Adversários do Sporting na Liga dos Campeões, a equipa da casa assegurou o quarto lugar da tabela classificativa, num jogo em que André Silva assistiu e ajudou a selar a vitória.

O ex-Benfica Issa Kaboré estreou-se com a camisola do Werder Bremen, depois de terminar a ligação com as águias, regressar ao Man. City e ser prontamente emprestado ao clube alemão. O lateral entrou aos 67 minutos.

A equipa da casa abriu o marcador aos 23 minutos com um remate certeiro de Xavi Simons, que voltou a brilhar mais tarde, ao bisar após uma jogada individual de excelência, no minuto 35. Entre os dois momentos, o Bremen empatou aos 26 minutos, quando Mitchell Weiser finalizou uma boa assistência de Marco Grull.

Já na segunda parte, o Leipzig continuou a impor o domínio. Logo aos 47 minutos, Benjamin Sesko marcou um golo espetacular, após remate potentíssimo ao canto superior direito, ampliando a vantagem para 3-1.

Já nos minutos finais, André Silva, acabado de entrar, assistiu Christoph Baumgartner, que não desperdiçou e fez o 4-1 aos 90 minutos.

Ainda assim, nos acréscimos, um erro defensivo permitiu que Oliver Burke aproveitasse e reduzisse para 4-2, fechando as contas do encontro.

Com esta vitória, o Leipzig quebrou a sequência de quatro triunfos consecutivos do Werder Bremen, que permanece no oitavo lugar da tabela com 25 pontos. O resultado permitiu ao Leipzig manter-se firme na luta pelos lugares cimeiros da Bundesliga, respondendo às vitórias de adversários diretos. Na liderança continua o Bayern Munique, seguido pelo Bayer Leverkusen, com quatro pontos de diferença.

O Leipzig recebe o Sporting no próximo dia 22 de janeiro, na sétima jornada da Liga dos Campeões.