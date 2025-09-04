Conrad Harder viveu um verdadeiro contrarrelógio no último dia de mercado, pelo que a mudança para o Leipzig apenas ficou concluída a 15 segundos do fim da janela de transferências.

A confissão foi feita ao portal Tipsbladet, pelo que existiram «lágrimas» e emoções fortes com a concretização do negócio. Harder referiu que em diversos momentos se virou para o agente e disse que a transferência não se iria realizar, mas tudo não passou de um susto.

«A última vez que olhei para o relógio, faltava um minuto e meio para fechar a janela de transferências. Disse algumas vezes ao meu agente: "Acabou. Não vai acontecer". Simplesmente fui de sala em sala e perguntei o que estava a acontecer, não podia fazer nada», começou por referir.

«Tive palpitações durante todo o processo e fui mesmo às lágrimas. Foram muitas emoções e foi o culminar de semanas muito difíceis. Prefiro não entrar em detalhes, mas às vezes acontecem coisas nos clubes que não são vistas de fora. O campeonato alemão, o clube e o estilo de jogo combinam na perfeição comigo. É um sonho vir para o Leipzig e para a Liga Alemã», afirmou.

Recorde-se que Conrad Harder fez 12 golos e sete assistências em 52 jogos pela equipa principal do Sporting, sendo que tem agora um contrato válido para as próximas cinco temporadas com o emblema germânico.