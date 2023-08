O RB Leipzig venceu o Bayern Munique por números expressivos (3-0) e conquistou a Supertaça de Alemanha em plena Allianz Arena.

Dani Olmo completou um hat-trick (3m, 44m e 68m gp) e Fábio Carvalho, cedido pelo Liverpool, foi lançado pelo treinador do Leipzig ao minuto 78, festejando a conquista do troféu.

A perder desde o terceiro minuto de jogo, o Bayern Munique tentou correr atrás do prejuízo, mas não encontrou soluções para evitar o desaire.

Thomas Tuchel, ainda com 2-0 no marcador, decidiu lançar Harry Kane no dia em que o avançado por oficializado como reforço bávaro. Porém, nem o inglês inverteu o rumo do encontro.